Уряд України затвердив програму Доступна іпотека, за якою пільговий кредит під 3% на 20 років зможуть отримати зокрема й медичні працівники.

Програма почне діяти з 1 жовтня 2022 року, забезпечувати її буде Державна компанія Укрфінжитло.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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– Початковий внесок і частину тіла кредиту за рахунок бюджетних програм зможуть також компенсувати роботодавці, розмір такої компенсації залежатиме від років вислуги, – йдеться в повідомленні.

Хто з медичних працівників зможе взяти участь у Програмі:

повнолітні громадяни України молодше 70 років;

мають можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування кредиту;

ж итлова нерухомість, що перебуває у власності, не повинна перевищувати 52,5 м кв. і додаткові 21 м кв. на кожного члена сім’ї.

Якщо йдеться про обласний центр, житло не повинно бути старше 10 років, а його вартість не повинна перевищувати оціночну.

Житло за іпотекою обов’язково буде застраховано від ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження на повну оціночну вартість.

Повідомляється, що нерухомість, розташовану в районі проведення військових дій або на території, що перебуває в тимчасовій окупації, в оточенні (блокуванні), враховувати не будуть.

Заявку на участь у Програмі можна буде подати через портал Дія.