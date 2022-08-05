Правительство Украины утвердило программу Доступная ипотека, по которой льготный кредит под 3% на 20 лет смогут получить в том числе и медицинские работники.

Программа начнет действовать с 1 октября 2022, обеспечивать ее будет государственная компания Укрфінжитло.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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— Первоначальный взнос и часть тела кредита за счет бюджетных программ смогут также компенсировать работодатели, размер такой компенсации будет зависеть от лет выслуги, — говорится в сообщении.

Кто из медицинских работников сможет принять участие в Программе:

совершеннолетние граждане Украины младше 70 лет;

имеющие возможность осуществлять платежи по погашению и обслуживанию кредита;

находящаяся в собственности жилая недвижимость не должна превышать 52,5 м кв. и дополнительные 21 м кв. на каждого члена семьи.

Если речь идет об областном центре, жилье не должно быть старше 10 лет, а его стоимость не должна превышать оценочную.

Жилье по ипотеке обязательно будет застраховано от рисков случайного уничтожения или случайного повреждения на полную оценочную стоимость.

Сообщается, что недвижимость, расположенную в районе проведения военных действий или на территории, находящейся во временной оккупации, в окружении (блокировании), учитывать не будут.

Заявку на участие в Программе можно будет подать через портал Дія.