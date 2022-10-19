Оказавшиеся за рубежом украинцы могут оформить инвалидность дистанционно.

На руках должны быть медицинские документы и обследования. Их нужно перевести на украинский и отправить семейному врачу или лечащему врачу на территории Украины для оформления направления в МСЭК (форма 088/о).

Их рассмотрит врачебно-консультативная комиссии, и при наличии признаков инвалидности они будут переданы на медико-социальную экспертную комиссию для проведения экспертизы и установления инвалидности.

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Если для установления инвалидности лицо, отправившее обращение, не может прибыть на осмотр в МСЭК, комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно.

Тем, кто находится за границей и нуждается в возобновлении справки об инвалидности и повторно пройти МСЭК, постановлением КМУ от 30.03.2022 №390 продлен срок действия инвалидности на весь срок действия военного положения на территории Украины.