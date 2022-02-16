В Украине доминирует штамм коронавируса Омикрон. И только 10% случаев заражения провоцирует Дельта.

Исследование провели ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Для этого они изучили образцы, собранные с 10 по 31 января 2022 года в 11 регионах страны. Всего исследователи получили анализы 93 больных.

– Во всех 11 регионах доминирует Омикрон. Этот штамм детектирован в 83 образцах (89,3%). В Украине, судя по изучаемой выборке, присутствуют все известные ныне варианты Омикрона. BA.1 и BA.2 выявлены в семи регионах, BA.1.1 – в восьми, вариант BA.3 — в одном регионе, — отмечают ученые.

В то же время только в 10 образцах исследователи нашли Дельта-штамм.

Интересной информацией является то, что среди 93 больных коронавирусом, у которых были взяты образцы, 80 были госпитализированы, 15 — невакцинированы, 23 — вакцинированы, у 55 пациентов статус вакцинации неизвестен.

Регионы, откуда поступили образцы — Ужгород, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Черкассы, Хмельницкий, Ровно, Харьков, Киев, Одесса.

Однако, согласно статистике коронавируса в Украине, очередная волна заболеваемости, спровоцированная штаммом Омикрон, уже идет на спад.

Источник: Институт молекулярной биологии и генетики