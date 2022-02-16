Уже довольно хорошо известно, что штамм коронавируса Омикрон вызывает более легкое течение болезни и часто больше похож на простуду — в основном из-за вакцины.

Однако нередко забывают, что коронавирус — это не просто насморк, боль в горле или головная боль. Есть и другие, более необычные признаки болезни, о которых стоит знать. Они могут свидетельствовать о том, что человеку нужно провериться и сделать тест на Covid-19.

Список нетипичных симптомов, которые могут указывать на инфицирование штаммом коронавируса Омикрон:

Боль в спине

Этот симптом заметили еще в декабре как признак раннего проявления вируса. Однако он до сих пор не появлялся в официальных симптомах программы ZOE Covid-19 Study. На прошлой неделе 20% пациентов с Covid-19 сообщили о боли в пояснице.

По словам профессора Тима Спектора, ввиду последних отчетов они добавили в список симптомов боль в пояснице, ведь она появляется довольно часто.

Потеря аппетита

Этот симптом также зарегистрировало приложение ZOE. Сначала этот признак свидетельствовал о разнице между штаммом Дельта и вариантом Омикрон. Эксперты рассказали, что отчеты участников исследования также определили потерю аппетита и туман в голове как общие симптомы.

Потеря вкуса и обоняния стала одним из ключевых симптомов вируса. Она может длиться еще много недель и месяцев после перенесенного Covid-19.

Ночная потливость

По словам врачей, многие пациенты страдали от ночной потливости. Они рекомендуют сделать тест, если человек испытывает этот симптом без причины.

Рвота и диарея

Профессор Тим Спектор рассказал, что штамм Омикрон может оседать в кишечнике, а не в носу. Это означает, что когда люди инфицированы и испытывают кишечные симптомы, их тесты будут отрицательными, поскольку в носу или во рту не будет следов вируса.

— Мы знаем, что вирус пытается попасть в рот или нос и проявляется в дыхательной системе или легких. И он иногда попадает в кишечник, и люди, у которых давно есть Covid-19, выявляют следы вируса в кишечнике, которые могут храниться долгое время. Мы можем пропустить довольно много случаев, просто взяв мазок из носа, — добавил он.

Спутанность сознания

Этот симптом непривычен для штамма Омикрон. Однако ученые его обозначили как один из тех, на которые следует обратить внимание пациентам. Врачи предупредили, что если у человека возникнет спутанность сознания, необходимо срочно обратиться за помощью.

Проблемы с глазами

Всемирная организация здравоохранения называет “раздраженные глаза” менее распространенным симптомом вируса. Раздражение глаз сочетается с другими признаками:

конъюнктивит — воспаление тонкой прозрачной ткани над белком глаза и на слизистой оболочке;

покраснение глаз;

зуд в глазах;

светочувствительность;

затуманенное зрение;

выделения из глаз.

Национальная служба здравоохранения (NHS) относит к ключевым признакам коронавируса: постоянный кашель, потерю вкуса и запаха и высокую температуру.

В случае возникновения симптомов болезни необходимо проконсультироваться со своим семейным врачом и сделать тест на коронавирус, если на то есть причины.