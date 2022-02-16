Вже досить добре відомо, що штам коронавірусу Омікрон викликає легший перебіг хвороби та часто більше схожий на застуду – в основному через вакцини.

Однак нерідко забувають, що коронавірус – це не просто нежить, біль у горлі або головний біль. Є й інші, більш незвичайні ознаки хвороби, про які варто знати. Вони можуть свідчити про те, що людині потрібно перевіритися та зробити тест на Covid-19.

Список нетипових симптомів, які можуть вказувати на інфікування штамом коронавірусу Омікрон:

Біль у спині

Цей симптом помітили ще у грудні як ознаку раннього прояву вірусу. Однак він досі не з’являвся в офіційних симптомах програми ZOE Covid-19 Study. Минулого тижня 20% пацієнтів з Covid-19 повідомили про біль у попереку.

За словами професора Тіма Спектора, через останні звіти вони додали до списку симптомів біль у попереку, адже він з’являється досить часто.

Втрата апетиту

Цей симптом також зареєстрував додаток ZOE. Спочатку ця ознака свідчила про різницю між штамом Дельта та варіантом Омікрон. Експерти розповіли, що звіти учасників дослідження також визначили втрату апетиту і туман в голові як загальні симптоми.

Втрата смаку і нюху стала одним з ключових симптомів вірусу. Вона може тривати ще багато тижнів та місяців після перенесеного Covid-19.

Нічна пітливість

За словами лікарів, багато пацієнтів страждали від нічної пітливості. Вони рекомендують зробити тест, якщо людина відчуває цей симптом без причини.

Блювання та діарея

Професор Тім Спектор розповів, що штам Омікрон може осідати в кишечнику, а не у носі. Це означає, що коли люди інфіковані й відчувають кишкові симптоми, їх тести будуть негативними, оскільки в носі або в роті не буде слідів вірусу.

– Ми знаємо, що вірус намагається потрапити в рот або ніс і проявляється в дихальній системі або легенях. І він іноді потрапляє в кишечник, і люди, у яких давно є Covid-19, виявляють сліди вірусу в кишечнику, які можуть зберігатися довгий час. Ми можемо пропустити досить багато випадків, просто взявши мазок з носа, – додав він.

Сплутаність свідомості

Цей симптом незвичний для штаму Омікрон. Однак науковці його позначили як один з тих, на які слід звернути увагу пацієнтам. Лікарі попередили, що якщо у людини виникне сплутаність свідомості, необхідно терміново звернутися по допомогу.

Проблеми з очима

Всесвітня організація охорони здоров’я називає “подразнені очі” менш поширеним симптомом вірусу. Подразнення очей поєднується з іншими ознаками:

кон’юнктивіт – запалення тонкої прозорої тканини над білком ока і на слизовій оболонці;

почервоніння очей;

сверблячка в очах;

світлочутливість;

затуманений зір;

виділення з очей.

Національна служба охорони здоров’я (NHS) відносить до ключових ознак коронавірусу: постійний кашель, втрату смаку та запаху й високу температуру.

У разі виникнення симптомів хвороби необхідно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем та зробити тест на коронавірус, якщо на те є причини.