В Україні наразі домінує штам коронавірусу Омікрон. І лише 10% випадків зараження провокує Дельта.

Дослідження провели науковці Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Для цього вони вивчили зразки, зібрані з 10 до 31 січня 2022 року в 11 регіонах країни. Загалом дослідники отримали аналізи 93 хворих.

– У всіх 11 регіонах домінує Омікрон. Цей штам детектовано у 83 зразках (89,3%). В Україні, судячи з досліджуваної вибірки, присутні всі нині відомі варіанти Омікрона. BA.1 та BA.2 виявлено у семи регіонах, BA.1.1 – у восьми, варіант BA.3 – в одному регіоні, – зазначають науковці.

Водночас лише у 10 зразках дослідники визначили Дельта-штам.

Цікавою інформацією є те, що серед 93 хворих на коронавірус, у яких було взято зразки, 80 були госпіталізовані, 15 – невакциновані, 23 – вакциновані, у 55 пацієнтів статус вакцинації невідомий.

Регіони, звідки надійшли зразки, – Ужгород, Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Хмельницький, Рівне, Харків, Київ, Одеса.

Проте, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, чергова хвиля захворюваності, спровокована штамом Омікрон, наразі вже йде на спад.

Джерело: Інститут молекулярної біології і генетики