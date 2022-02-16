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Топ-3 головних симптоми Омікрона у дітей

16 Лютого 2022, 17:25
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус, діти
Джерело: Depositphotos

Штам коронавірусу Омікрон дедалі частіше вражає дітей. Щоб уникнути серйозних наслідків захворювання, важливо вчасно виявити інфікування.

У Міністерстві охорони здоров’я України перерахували основні симптоми захворювання у дітей.

Топ-3 головні симптоми Омікрона:

  • різке підвищення температури тіла;
  • нежить чи закладеність носа;
  • таз зване “сухе” горло, коли воно першить та пече.
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Щодо температури, то протягом першої-другої доби вона погано збивається.

А ось болі у горлі можуть призводити до того, що у дитини може фіксуватися погіршення апетиту.

Наразі в Україні активно циркулює штам коронавірусу Омікрон. Він провокує більшість випадків інфікування серед громадян, зокрема і серед дітей.

За даними лікарів, варіант зазвичай не призводить до серйозних проблем зі здоров’ям, однак в окремих випадках вони можливі. Саме тому треба бути уважними та пильно стежити за станом здоров’я дитини. У разі появи тривожних симптомів, одразу звертатися до лікаря.

Джерело: Коронавірус інфо

Теги
Коронавірус Covid-19 , Омікрон , Штам Омікрон
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