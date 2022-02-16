Топ-3 головних симптоми Омікрона у дітей

Штам коронавірусу Омікрон дедалі частіше вражає дітей. Щоб уникнути серйозних наслідків захворювання, важливо вчасно виявити інфікування.
У Міністерстві охорони здоров’я України перерахували основні симптоми захворювання у дітей.
Топ-3 головні симптоми Омікрона:
- різке підвищення температури тіла;
- нежить чи закладеність носа;
- таз зване “сухе” горло, коли воно першить та пече.
Щодо температури, то протягом першої-другої доби вона погано збивається.
А ось болі у горлі можуть призводити до того, що у дитини може фіксуватися погіршення апетиту.
Наразі в Україні активно циркулює штам коронавірусу Омікрон. Він провокує більшість випадків інфікування серед громадян, зокрема і серед дітей.
За даними лікарів, варіант зазвичай не призводить до серйозних проблем зі здоров’ям, однак в окремих випадках вони можливі. Саме тому треба бути уважними та пильно стежити за станом здоров’я дитини. У разі появи тривожних симптомів, одразу звертатися до лікаря.
Джерело: Коронавірус інфо