Топ-3 головних симптоми Омікрона у дітей

Штам коронавірусу Омікрон дедалі частіше вражає дітей. Щоб уникнути серйозних наслідків захворювання, важливо вчасно виявити інфікування.

У Міністерстві охорони здоров’я України перерахували основні симптоми захворювання у дітей.

Топ-3 головні симптоми Омікрона:

різке підвищення температури тіла;

нежить чи закладеність носа;

таз зване “сухе” горло, коли воно першить та пече.

Щодо температури, то протягом першої-другої доби вона погано збивається.

А ось болі у горлі можуть призводити до того, що у дитини може фіксуватися погіршення апетиту.

Наразі в Україні активно циркулює штам коронавірусу Омікрон. Він провокує більшість випадків інфікування серед громадян, зокрема і серед дітей.

За даними лікарів, варіант зазвичай не призводить до серйозних проблем зі здоров’ям, однак в окремих випадках вони можливі. Саме тому треба бути уважними та пильно стежити за станом здоров’я дитини. У разі появи тривожних симптомів, одразу звертатися до лікаря.

Джерело: Коронавірус інфо