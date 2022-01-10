В Украине почти 48% взрослых украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В лидерах по количеству вакцинированных Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Больше половины взрослого населения в этих регионах привито одной или двумя дозами.

В то же время меньше всего жителей вакцинировано на западе Украины – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В Минздраве напомнили, прививаться первой и второй дозой вакцины или получить бустерную дозу, если вы вакцинировались более шести месяцев назад, можно в любом пункте или центре вакцинации.

Среди лидеров вакцинации в мире — ОАЭ с более 98% вакцинированного населения по крайней мере одной дозой. Куба, Португалия, Чили, Китай и Южная Корея имеют уровень вакцинации — более 80% от общего количества взрослого населения страны.

За минувшие сутки, 9 января, в Украине получили прививки от Covid-19 20 376 человек. Первую дозу получили 5 850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу – 2 053 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека.