В Україні майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. У лідерах за кількістю вакцинованих Київська, Полтавська та Дніпропетровська області. Понад половина дорослого населення у цих регіонах щеплена однією чи двома дозами.

Водночас найменше мешканців вакциновано на заході України – в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

У МОЗ нагадали, щепитися першою та другою дозою вакцини або отримати бустерну дозу, якщо ви вакцинувалися понад шість місяців тому, можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації.

Серед лідерів вакцинації у світі — ОАЕ із понад 98% вакцинованого населення принаймні однією дозою. Куба, Португалія, Чилі, Китай та Південна Корея мають рівень вакцинації — понад 80% від загальної кількості дорослого населення країн.

За минулу добу, 9 січня, в Україні отримали щеплення від Covid-19 20 376 людей. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини.