Специалисты больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова спасли 37-летнего мужчину, который едва не потерял руку, когда молол зерно. Травма чуть не привела к ампутации кисти, но львовские хирурги спасли конечность.

— Что-то препятствовало работе мельницы, вероятно, она набилась пылью или грязью. Я решил пропихнуть зерно рукой, — вспоминает Василий.

Неожиданно пальцы попали в зубцы мельницы, Василий сразу выключил устройство. Перемотав изувеченную конечность, он побежал к другу, чтобы тот отвез его в местную больницу, где ему оказали первую помощь и отправили во Львов, в больницу Святого Луки.

Специалисты клиники установили травматическое отчленение правой кисти, включая большой палец и мизинец, множественные переломы, дефекты костной и мягких тканей, а также повреждения сухожилий, артерий и мышц.

Такой случай требовал немедленной операции. Поэтому врачи отделения хирургии кисти пришили пальцы, зафиксировали кости, провели пластику кожи и восстановление сухожилий.

Однако после этого рука долго не заживала, поэтому было решено провести повторное хирургическое вмешательство. И несмотря на высокий риск ампутации, врачам удалось сохранить жизнеспособность кисти и пальцев пациента.

Сейчас у Василия срастаются переломы и возвращается чувствительность. Благодаря ежедневным занятиям с реабилитологом уже заметны первые положительные результаты: улучшается функция сухожилий и увеличивается объем движений.

Источник и фото: Первое медицинское объединение Львова