Брат и сестра выбрались из-под обломков разрушенного дома, в который прилетела российская ракета. Это произошло на День независимости в поселке Чаплино Днепропетровщины.

Мать детей погибла на месте, за жизнь отца борются медики в местной больнице. Дети получили тяжелые ранения.

15-летний Олег родился в рубашке – говорят медики. Обломок снаряда застрял в нескольких миллиметрах от печени и кишечника. У него – множественные открытые раны живота, нижней части спины, таза, шеи, головы и плеча, ссадины и ушибы, сквозная рана правого плеча. А еще – сотрясение головного мозга, повреждение слуховой (евстахиевой) трубы.

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У 13-ти летней Богданки множественные повреждения ног, травмы уха, поверхностные повреждения головы, многочисленные ссадины. Травмы средней степени тяжести.

Их доставили в детскую Больницу Св. Николая Первого медобъединения Львова эвакуационным поездом. Здесь им хирургически обработали раны. Мальчика ждет длительная реабилитация. С детьми работает психолог.

Детей во Львове встретила тетя, родственники будут заботиться об Олежке и Богданке, пока не поправится их отец. В Днепропетровской области ему уже провели пять операций. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львова