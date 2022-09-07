Брат та сестра вибралися з-під уламків зруйнованого будинку, у який прилетіла російська ракета. Це сталося на День Незалежності в селищі Чаплине, що на Дніпропетровщині.

Мама дітей загинула на місці, за життя батька борються медики у місцевій лікарні. Діти отримали важкі поранення.

15-річний Олег народився у сорочці – кажуть медики. Уламок снаряда застряг за кілька міліметрів від печінки та кишківника. У нього – множинні відкриті рани живота, нижньої частини спини, тазу, шиї, голови та плеча, садна та забої, наскрізна рана правого плеча. А ще – струс головного мозку, ушкодження слухової (євстахієвої) труби.

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У 13-річної Богданки множинні пошкодження ніг, травми вуха, поверхневі пошкодження голови, численні садна. Травми середнього ступеня важкості.

Їх доправили до дитячої лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова евакуаційним потягом. Тут їм хірургічно обробили рани. Хлопчика чекає тривала реабілітація. З дітьми працює психолог.

Дітей у Львові зустріла тітка, родичі опікуватимуться Олежиком та Богданкою, поки не одужає їхній батько. На Дніпропетровщині йому уже провели п’ять операцій. Він у важкому стані в реанімації.

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова

Фото: Перше медичне об’єднання Львова