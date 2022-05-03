Во Львове лечат мальчика, которого из-под обстрелов вывез дедушка. Сейчас ребенок в безопасности и чувствует себя лучше.

Об этом сообщили в пресс-службе Первого медицинского территориального объединения города Львова.

— В один день 48-летний Владимир из Николаева потерял дочь, сына и жену. Двумя автомобилями под белыми флагами пятеро человек пытались убежать от войны. Однако их машины расстреляли, — отметили в пресс-службе.

13 марта семья выезжала в село Тамарино Николаевской области. Их должен был встретить Владимир. Но возле города Снегиревка машины обстреляли россияне из гранатометов и пулеметов.

Из пассажиров первой машины чудом удалось выжить только зятю и 5-летнему внуку Михаилу. У мужчины пулевые ранения ног, у ребенка – черепно-мозговая травма. Мама, сидевшая рядом, накрыла сына своим телом. Пуля попала ей в голову. В другой машине погибли все.

Владимиру, который приехал на место расстрела, пришлось самостоятельно похоронить родных людей. Три могилы – для детей и жены – он выкопал у себя в деревне. Теперь это оккупированная врагом территория. Затем с раненым зятем отправился в Николаев. Именно туда скорая повезла внука. Однако впереди был вражеский блокпост.

Там после допроса россияне пригрозили украинцам расстрелом. Их спасла случайность: врач из скорой, случайно проезжавшей мимо, сказал, что мужчины — его пациенты. Их отпустили, однако на этом испытания войной не завершились.

Больницу Николаева, куда они наконец добрались, начали обстреливать. Там ребенку провели первичную хирургическую обработку раны и убрали обломки. Прячась в укрытии, дедушка и отец приняли решение: во что бы то ни стало эвакуировать маленького Мишу во Львов.

Так, из эвакуационного поезда ребенка доставили в больницу Св. Николая Первого медобъединения Львова.

— Михаил получил минно-взрывную травму с повреждением головного мозга, повреждением височно-теменно-затылочной области левого полушария головного мозга, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Михаил Ловга.

Сначала специалисты планировали хирургическое вмешательство — сделать пластику части поврежденного участка и забрать остаточные обломки. Но благодаря помощи неравнодушных фондов медики готовят ребенка к лечению заграницей.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова