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Погибла пациентка с ранениями ног: оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке

28 апреля 2022, 10:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Северодонецк

Российские варвары продолжают методично уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины. Так, оккупанты нанесли удары по больнице в Северодонецке Луганской области. В итоге лечебное учреждение осталось без воды и света.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Северодонецкая больница была одним из двух функционирующих медучреждений региона, где оказывается помощь пострадавшим.

— На Луганщине остались всего две больницы, где оказывается помощь пострадавшему населению — в Северодонецке и Лисичанске, — отметил Сергей Гайдай.

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По его словам, разрушениям разной степени подверглись три этажа. На одном из них произошло прямое попадание снаряда в палату. Женщина, которая там находилась, погибла на месте. Кстати, пациентка была госпитализирована на прошлой неделе с осколочными ранениями ног.

Глава ОВА сообщил, что на территории медучреждения повреждены также котельная и складские помещения. После обстрелов в больнице исчезли свет и вода.

Однако медики продолжают оказывать помощь населению.

Напомним, в течение вчерашнего дня, 27 апреля, российские оккупанты сильно обстреливали город Лисичанск Луганской области. В результате было уничтожено 13 жилых домов.

Источник: Сергей Гайдай

Теги
Війна в Україні, Лікарні, Луганська область, Сєвєродонецьк
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