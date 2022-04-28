Російські варвари продовжують методично знищувати громадянську інфраструктуру України. Так, окупанти завдали ударів по лікарні в Сєвєродонецьку Луганської області. В результат лікувальний заклад залишився без води і світла.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, Сєвєродонецька лікарня була однією з двох функціонуючих медустанов регіону, де надається допомога постраждалим.

– На Луганщині залишилися лише дві лікарні, де надається допомога постраждалому населенню, – у Сєвєродонецьку та Лисичанську, – зазначив Сергій Гайдай.

За його словами, різного ступеня руйнувань зазнали три поверхи. На одному з них сталося пряме попадання снаряда в палату. Жінка, яка там перебувала, загинула на місці. До речі, пацієнтка була госпіталізована минулого тижня з осколковими пораненнями ніг.

Глава ОВА також зазначив, що на території медустанови пошкоджені також котельня і складські приміщення. Після обстрілів у лікарні зникли світло і вода.

Однак, медики продовжують надавати допомогу населенню.

Нагадаємо, що протягом вчорашнього дня, 27 квітня, російські окупанти сильно обстрілювали місто Лисичанськ Луганської області. В результаті було знищено 13 житлових будинків.

Джерело: Сергій Гайдай