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Загинула пацієнтка з пораненнями ніг: окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку

28 Квітня 2022, 10:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Северодонецк

Російські варвари продовжують методично знищувати громадянську інфраструктуру України. Так, окупанти завдали ударів по лікарні в Сєвєродонецьку Луганської області. В результат лікувальний заклад залишився без води і світла.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, Сєвєродонецька лікарня була однією з двох функціонуючих медустанов регіону, де надається допомога постраждалим.

– На Луганщині залишилися лише дві лікарні, де надається допомога постраждалому населенню, – у Сєвєродонецьку та Лисичанську, – зазначив Сергій Гайдай.

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За його словами, різного ступеня руйнувань зазнали три поверхи. На одному з них сталося пряме попадання снаряда в палату. Жінка, яка там перебувала, загинула на місці. До речі, пацієнтка була госпіталізована минулого тижня з осколковими пораненнями ніг.

Глава ОВА також зазначив, що на території медустанови пошкоджені також котельня і складські приміщення. Після обстрілів у лікарні зникли світло і вода.

Однак, медики продовжують надавати допомогу населенню.

Нагадаємо, що протягом вчорашнього дня, 27 квітня, російські окупанти сильно обстрілювали місто Лисичанськ Луганської області. В результаті було знищено 13 житлових будинків.

Джерело: Сергій Гайдай

Теги
Війна в Україні, Лікарні, Луганська область, Сєвєродонецьк
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