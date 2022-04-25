Войска страны-агрессора целенаправленно и системно уничтожают медицинскую инфраструктуру Украины. Кроме того, во время обстрелов сознательно целятся в машины экстренной медицинской помощи.

Об этом в своем официальном Telegram-канале заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, с начала полномасштабной войны российской армией разрушено 347 учреждений здравоохранения, среди которых 36 невозможно восстановить.

В Луганской области все медицинские учреждения и больницы повреждены или разрушены. Такая ситуация угрожает жизни тысяч людей в оккупированных городах.

Людмила Денисова напомнила, что во Всемирной организации здравоохранения констатировали: система здравоохранения на Востоке Украины практически уничтожена.

ВОЗ подтвердила 162 нападения на медицинские учреждения и персонал, в результате которых погибли по меньшей мере 73 человека.

Данные опроса ВОЗ свидетельствуют, что ситуация со здравоохранением в Украине с каждым днем становится все более сложной. Риск инфекционных заболеваний, а также все более распространенных заболеваний, передающихся через воду, является значительным.

Доступ к репродуктивной, материнской и дородовой помощи, а также охране психического здоровья серьезно ограничен из-за проблем безопасности, мобильности, нарушения цепочек поставок и массового перемещения.

Оккупанты не предоставляют разрешение ВОЗ хотя бы на два дня выехать в Мариуполь и другие районы, которые находятся в осаде, для оценки потребностей системы здравоохранения и предоставления жизненно необходимых медицинских услуг больным и раненым.

РФ нарушает права жителей Украины на жизнь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями. Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам статьи 51 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты, подчеркивает омбудсмен.

В соответствии со статьей 7 Римского устава Международного уголовного суда действия в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых мирных людей, если такое нападение осуществляется сознательно и включает убийства, уничтожение, депортацию или насильственное перемещение, являются преступлениями против человечности.

Людмила Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием учесть эти факты преступлений и нарушений прав человека в Украине.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Сергей Гайдай