Війська країни-агресора цілеспрямовано і системно знищують медичну інфраструктуру України. Крім того, під час обстрілів свідомо ціляться в машини екстреної медичної допомоги.

Про це на своєму офіційному Telegram-каналі заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, з початку повномасштабної війни російською армією зруйновано 347 закладів охорони здоров’я, серед яких 36 неможливо відновити.

У Луганській області всі медичні заклади та лікарні пошкоджені або зруйновані. Така ситуація загрожує життю тисяч людей в окупованих містах.

Людмила Денісова нагадала, що у Всесвітній організації охорони здоров’я констатували: система охорони здоров’я на Сході України практично знищена.

ВООЗ підтвердила 162 напади на медичні установи та персонал, в результаті яких загинули щонайменше 73 людини.

Дані опитування ВООЗ свідчать, що ситуація з охороною здоров’я в Україні з кожним днем стає все більш складною. Ризик інфекційних захворювань, а також все більш поширених захворювань, що передаються через воду, є значним.

Доступ до репродуктивної, материнської та допологової допомоги, а також охорони психічного здоров’я серйозно обмежений через проблеми безпеки, мобільності, порушення ланцюжків поставок і масового переміщення.

Окупанти не надають дозвіл ВООЗ хоча б на два дні виїхати в Маріуполь та інші райони, які перебувають в облозі, для оцінки потреб системи охорони здоров’я та надання життєво необхідних медичних послуг хворим і пораненим.

РФ порушує права жителів України на життя, гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями. Такі дії становлять пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення, суперечать нормам статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення і цивільні об’єкти, підкреслює омбудсмен.

Відповідно до статті 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду дії в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на будь-яких мирних людей, якщо такий напад здійснюється свідомо і включає вбивства, знищення, депортацію або насильницьке переміщення, є злочинами проти людяності.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з вимогою врахувати ці факти злочинів і порушень прав людини в Україні.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Сергій Гайдай