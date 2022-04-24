Дві тисячі індивідуальних аптечок придбано для українських захисників за рахунок ресурсів Фонду сервісу обміну криптовалют Whitepay і біржі Whitebit.
Тактичні набори відповідають не тільки рекомендаціям, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України ще в 2016 році, а й стандартам НАТО.
Про це прес-служба МОЗ повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Тактична аптечка для наших бійців міститиме:
- засіб для зупинки кровотечі механічне типу “турнікет”;
- назофарингіальну трубку відповідного розміру;
- декомпресійну голку для випуску повітря з грудної клітини;
- оклюзійну торакальну наклейку, яка забезпечуватиме належну герметизацію поранення грудної клітини;
- інші життєво необхідні засоби і медичні препарати.
Нагадаємо, що кожен, хто бажає долучитися до забезпечення лікарень медикаментами та необхідними матеріалами, може заповнити форму за цим посиланням.
Також можна знайти пріоритетний перелік ліків і медичних виробів, яких зараз в першу чергу потребують заклади охорони здоров’я, якщо зайти за цим посиланням.