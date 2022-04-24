Дві тисячі індивідуальних аптечок придбано для українських захисників за рахунок ресурсів Фонду сервісу обміну криптовалют Whitepay і біржі Whitebit.

Тактичні набори відповідають не тільки рекомендаціям, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України ще в 2016 році, а й стандартам НАТО.

Про це прес-служба МОЗ повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Тактична аптечка для наших бійців міститиме:

засіб для зупинки кровотечі механічне типу “турнікет”;

назофарингіальну трубку відповідного розміру;

декомпресійну голку для випуску повітря з грудної клітини;

оклюзійну торакальну наклейку, яка забезпечуватиме належну герметизацію поранення грудної клітини;

інші життєво необхідні засоби і медичні препарати.

Нагадаємо, що кожен, хто бажає долучитися до забезпечення лікарень медикаментами та необхідними матеріалами, може заповнити форму за цим посиланням.

Також можна знайти пріоритетний перелік ліків і медичних виробів, яких зараз в першу чергу потребують заклади охорони здоров’я, якщо зайти за цим посиланням.