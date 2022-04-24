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Собраны по стандартам НАТО: украинские защитники получат 2 тыс. индивидуальных аптечек

24 апреля 2022, 11:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аптечка бойца
Источник: Depositphotos

Две тысячи индивидуальных аптечек приобретено для украинских защитников за счет ресурсов Фонда сервиса обмена криптовалют Whitepay и биржи Whitebit.

Тактические наборы соответствуют не только рекомендациям, утвержденным Министерством здравоохранения Украины еще в 2016 году, но и стандартам НATO.

Об этом пресс-служба Минздрава сообщила на своей странице в Facebook.

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Тактическая аптечка для наших бойцов будет содержать:

средство для остановки кровотечения механическое типа “турникет”;

назофарингиальную трубку соответствующего размера;

декомпрессионную иглу для выпуска воздуха из грудной клетки;

окклюзионную торакальну наклейку, которая будет обеспечивать надлежащую герметизацию ранения грудной клетки;

другие жизненно необходимые средства и медицинские препараты.

Напомним, что каждый, кто желает приобщиться к обеспечению больниц медикаментами и необходимыми материалами, может заполнить форму по этой ссылке.

Также можно найти приоритетный перечень лекарств и медицинских изделий, в которых сейчас в первую очередь нуждаются учреждения здравоохранения, если зайти по этой ссылке.

Источник
Минздрав
Теги
аптечка, Війна в Україні, МОЗ Украины, НАТО
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