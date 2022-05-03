У Львові лікують хлопчика, якого з-під обстрілів вивіз дідусь. Зараз дитина у безпеці та почувається краще.

Про це повідомили у пресслужбі Першого медичного територіального об’єднання міста Львова.

– В один день 48-річний Володимир з Миколаєва втратив доньку, сина та дружину. Двома автівками під білими прапорами п’ятеро людей намагалися втекти від війни. Однак їхні автівки розстріляли, – зазначили у пресслужбі.

13 березня сім’я виїжджала у село Тамарине Миколаївської області. Їх мав зустріти Володимир. Але біля міста Снігурівка машини обстріляли росіяни з гранатометів та кулеметів.

З пасажирів першої автівки дивом вдалося вижити лише зятеві та 5-річному онуку Михайлу. У чоловіка кульові поранення ніг, у дитини – черепно-мозкова травма. Мама, яка сиділа поруч, накрила сина своїм тілом. Куля потрапила їй в голову. В іншій автівці загинули всі.

Володимиру, який приїхав на місце розстрілу, довелося самотужки поховати найрідніших людей. Три могили – для дітей та дружини – він викопав у себе в селі. Тепер це окупована ворогом територія. Потім із пораненим зятем вирушив у Миколаїв. Саме туди швидка повезла онука. Однак попереду був ворожий блокпост.

Там після допиту росіяни пригрозили українцям розстрілом. Їх врятувала випадковість: лікар зі швидкої, яка випадково проїздила повз, сказав, що чоловіки – його пацієнти. Їх відпустили, однак на цьому випробування війною не завершилися.

Лікарню Миколаєва, куди нарешті таки дісталися, почали обстрілювати. Там дитині провели первинно-хірургічну обробку рани та забрали уламки. Ховаючись в укритті, дідусь та батько та ухвалили рішення: будь-що евакуювати маленького Михайлика до Львова.

Так, з евакуаційного потяга дитину доправили до лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова.

– Михайло отримав мінно-вибухову травму з пошкодженням головного мозку, ушкодженням скронево-тім’яно-потиличної ділянки лівої півкулі головного мозку, – розповів завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Михайло Ловга.

Спочатку спеціалісти планували хірургічне втручання – зробити пластику частини ушкодженої ділянки та забрати залишкові уламки. Але завдяки допомозі небайдужих фондів, на тривале лікування дитина поїхала до Чехії.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова