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Маникюрными ножницами прямо в глаз: в Ровно спасли зрение 5-летнему ребенку

10 апреля 2023, 08:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики

Специалисты Ровенской областной детской больницы спасли зрение 5-летнему мальчику, который поранил глаз маникюрными ножницами.

— В хирургическое отделение клиники ребенок поступил с проникающим ранениям глаза с выпадением радужки и ущемлением ее в ране, — сообщили медики.

По их словам, родители ребенка, который живут в одном из районов Ровенской области, не стали медлить с обращением за медицинской помощью, поэтому мальчика прооперировали уже через несколько часов с момента ранения.

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Одномоментную микрохирургическую обработку проникающего ранения с вправлением радужки и наложением микрошвов провел детский врач-офтальмолог, заведующий специализированным хирургическим отделением Виталий Пищук.

Оперативное вмешательство было выполнено с использованием операционного микроскопа и под общим обезболиванием.

— Каждый ребенок с травмой глаза должен быть осмотрен врачом для своевременного оказания помощи. Это позволяет избежать многих осложнений, сократить продолжительность лечения и сохранить зрение, – напоминают в Ровенской областной детской больнице.

Источник: Рівне 1

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Медики Операция Ровно Травма
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