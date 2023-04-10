Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні врятували зір 5-річному хлопчику, який поранив око манікюрними ножицями.

– До хірургічного відділення клініки дитину госпіталізували з проникаючим пораненням ока з випаданням райдужки та защемленням її в рані, – повідомили медики.

За їхніми словами, батьки дитини, які проживають в одному з районів Рівненської області, не стали зволікати зі зверненням по медичну допомогу, тож хлопчика прооперували вже за кілька годин з моменту поранення.

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Одномоментну мікрохірургічну обробку проникаючого поранення з вправлянням райдужки та накладенням мікрошвів провів дитячий лікар-офтальмолог, завідувач спеціалізованого хірургічного відділення Віталій Піщук.

Оперативне втручання було виконано з використанням операційного мікроскопа і під загальним знеболенням.

– Кожна дитина з травмою ока має бути оглянута лікарем для своєчасного надання допомоги. Це дає змогу уникнути багатьох ускладнень, скоротити тривалість лікування та зберегти зір, – нагадують у Рівненській обласній дитячій лікарні.

Джерело: Рівне 1