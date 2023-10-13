Правительство Украины приняло решение отменить действующие нормы маркировки упаковок табачных изделий с целью внедрения новых, вступающих в действие с 11 января 2024 г.

Постановление направлено на выполнение директивы Еврокомиссии 40/2014 об обновлении маркировки пачек.

Новые для Украины фото и предупреждения на пачках уже действуют в 42 странах мира. Они доказали свою эффективность в борьбе с табакокурением.

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Маркировка вводится согласно закону № 1978, который был принят в декабре 2021 г.

Нововведения являются частью евроинтеграционной политики Украины в сфере здравоохранения.

Основные положения новых норм маркировки:

большие предупреждения о вреде курения — размер должен составлять 65% от пачки;

необходимо предоставить состав табачных изделий — с 1 июня 2022 года;

предоставлять медицинские предупреждения на электронных сигаретах и жидкостях для них — с 1 июня 2022 года.

Введение новых норм маркировки должно способствовать борьбе с табакокурением и улучшению здоровья населения Украины.