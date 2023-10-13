Уряд України вирішив скасувати чинні норми маркування тютюнових виробів з метою впровадження нових, що набудуть чинності з 11 січня 2024 р.

Постанова спрямована на виконання директиви Єврокомісії 40/2014 про оновлення маркування пачок.

Нові для України фото та попередження на пачках вже діють у 42 країнах світу. Вони довели свою ефективність у боротьбі з тютюнопалінням.

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Маркування вводяться згідно із законом № 1978, що був ухвалений у грудні 2021 р.

Нововведення є частиною євроінтеграційної політики України у сфері охорони здоров’я.

Основні положення нових норм маркування:

більші попередження про шкоду від паління – розмір має становити 65% від пачки;

необхідно вказати склад тютюнових виробів – з 1 червня 2022 року;

надавати медичні попередження на електронних сигаретах та рідинах для них – з 1 червня 2022 року.

Запровадження нових норм маркування має сприяти боротьбі з тютюнопалінням та покращенню здоров’я населення України.