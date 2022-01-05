В Ровенской области в одном из домов на Беловских хуторах произошел пожар. Там было четыре мужчины. Один из них проснулся от дыма и смог вызвать спасателей и скорую помощь.

Местные спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме 5 января в 4.30. Когда спасатели прибыли, деревянный дом был полностью охвачен огнем.

По словам представителя главного управления ГСЧС в Ровенской области Дмитрия Мельника, в 7.10 пожар удалось погасить. На пепелище обнаружили полностью сгоревшее тело неизвестного мужчины.

Поскольку место происшествия было ориентировочно в трех километрах от проезжей части, а по болоту грунтовой дороги невозможно было проехать — медики отправились пешком. На момент прибытия скорой на месте были спасатели. Трое пострадавших уже находились на улице.

— Врачи осмотрели пострадавшего в возрасте около 60 лет, он был в критическом состоянии. Предварительный диагноз: ожоги примерно 50% поверхности тела I-III степеней, коматозное состояние, — рассказали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

Пострадавшего поместили на транспортировочный щит и с помощью спасателей перенесли в карету скорой. Его госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу.

У 26-летнего мужчины были порезаны кисти руки. Медики оказали необходимую медицинскую помощь в соответствии с протоколом. Поскольку пациент мог самостоятельно передвигаться, к карете скорой он дошел в сопровождении медиков. Его также госпитализировали. Еще один 25-летний мужчина отказался от осмотра.

Мельник утверждает, что причиной пожара может быть нарушение правил эксплуатации печного отопления.

— Возможно, они перетопили печку, не проследили, пока догорит, и легли спать. Хорошо, что кто-то проснулся и смог вызвать спасателей, потому что они все на самом деле могли погибнуть. Дом в поле, поблизости никого, — отметил он.

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области и следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции. Они выясняют причины и обстоятельства пожара.

Источник: Главное управление ГСЧС в Ровенской области, Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи, Zaxid.net