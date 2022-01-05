На Рівненщині в одному з будинків на Білівських хуторах сталася пожежа. Там було чотири чоловіка. Один з них прокинувся від диму й зміг викликати рятувальників та швидку допомогу.

Місцеві рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному будинку 5 січня о 4.30. Коли рятувальники прибули, дерев’яний будинок був повністю охоплений вогнем.

За словами речника головного управління ДСНС у Рівненській області Дмитра Мельника, о 7.10 пожежу вдалося погасити. На згарищі виявили повністю згоріле тіло невідомо чоловіка.

Оскільки місце події було орієнтовно за три кілометри від проїжджої частини, а по болоті ґрунтової дороги не можливо було проїхати – медики вирушили пішки. На момент прибуття швидкої на місці були рятувальники. Троє постраждалих вже перебували на вулиці.

– Лікарі оглянули постраждалого віком близько 60 років, він був у критичному стані. Попередній діагноз: опіки приблизно 50% поверхні тіла І-ІІІ ступенів, коматозний стан, —розповіли у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Потерпілого помістили на транспортувальний щит та за допомогою рятувальників перенесли до карети швидкої. Його госпіталізували до Рівненської обласної клінічної лікарні.

У 26-річного чоловіка були порізані кисті. Медики надали необхідну медичну допомогу відповідно до протоколу. Оскільки пацієнт міг самостійно пересуватися, до карети швидкої він дійшов у супроводі медиків. Його також госпіталізували. Ще один 25-річний чоловік від огляду відмовився.

Мельник стверджує, що причиною пожежі може бути порушення правил експлуатації пічного опалення.

– Можливо, вони перетопили грубку, не простежили, поки догорить, і лягли спати. Добре, що хтось прокинувся і зміг викликати рятувальників, бо вони усі насправді могли загинути. Хата у полі, поблизу нікого, – зазначив він.

На місці пожежі працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Рівненській області та слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції. Вони з’ясовують причини та обставини пожежі.

Джерело: Головне управління ДСНС у Рівненській області, Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги, Zaxid.net