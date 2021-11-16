На Івано-Франківщині лікарям вдалося врятували 47-річну жінку, яку госпіталізували з ускладненнями від Covid-19. Вона не була вакцинована від коронавірусу.

Медики центральної міської клінічної лікарні називають це другим народженням, адже пацієнтка вижила після 17 хвилин клінічної смерті.

Тиждень тому Олені поставили діагноз коронавірус. Однак хвороба проходила у легкій формі, тому вона лікувалася вдома. Однак 11 листопада вона відчула печіння у грудях. Жінка викликала швидку, адже ймовірно у неї був інфаркт.

До медзакладу її госпіталізували, коли вона була у свідомості, але у приймальному відділенні її серце раптово зупинилося. Медики надавали першу допомогу просто на підлозі.

А потім вони ввели особливу трубку в трахею, щоб захистити дихальні шляхи жінки. Це один із засобів проведення механічної вентиляції легень. Цю трубку вводять у зовнішній або внутрішній отвір тіла.

Згодом пацієнтці провели штучну вентиляцію легень. Ще 13 хвилин тривала дефібриляція.

За словами завідувачки реанімації з Covid-хворими Іванни Дидик, такі випадки, щоб життєдіяльність всіх органів і систем людини була відновлена після такого тривалого часу клінічної смерті – рідкісні.

Так, смерть мозку зазвичай настає через 3-6 хвилин після зупинки серця і зупинки дихання. Водночас Олена вийшла зі стану клінічної смерті без неврологічного дефіциту. Наступного дня пацієнтку від’єднали від апарату ШВЛ. Вона була у свідомості та могла розмовляти.

Нині її передали під нагляд кардіологів. Жінка також пообіцяла вакцинуватися від коронавірусу.

Джерело: Канал 402