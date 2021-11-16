На Ивано-Франковщине врачам удалось спасли 47-летнюю женщину, которую госпитализировали с осложнениями от Covid-19. Она не была вакцинирована от коронавируса.

Медики центральной городской клинической больницы называют это вторым рождением, ведь пациентка выжила после 17 минут клинической смерти.

Неделю назад Елене поставили диагноз коронавирус. Однако болезнь проходила в легкой форме, поэтому она лечилась дома. Однако 11 ноября она почувствовала жжение в груди. Женщина вызвала скорую, ведь вероятно у нее был инфаркт.

В медучреждение ее госпитализировали, когда кона была в сознании, но в приемном отделении ее сердце внезапно остановилось. Медики оказывали первую помощь прямо на полу.

А потом они ввели трубку в трахею, чтобы дыхательные пути женщины. Это одно из средств проведения механической вентиляции легких. Эту трубку вводят во внешнее или внутреннее отверстие тела.

Впоследствии пациентке провели искусственную вентиляцию легких. Еще 13 минут продолжалась дефибрилляция.

По словам заведующей реанимацией с Covid-больными Иванны Дидик, такие случаи, чтобы жизнедеятельность всех органов и систем человека была восстановлена после такого длительного времени клинической смерти — редкие.

Так, смерть мозга обычно наступает через 3-6 минут после остановки сердца и остановки дыхания. В то же время Елена вышла из состояния клинической смерти без неврологического дефицита. На следующий день пациентку отсоединили от аппарата ИВЛ. Она была в сознании и могла разговаривать.

Сейчас ее передали под надзор кардиологов. Женщина также пообещала вакцинироваться от коронавируса.

Источник: Канал 402