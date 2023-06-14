Украинско-американская команда врачей провела во Львове уникальную операцию 18-летнему юноше, который имел челюсть 5-летнего ребенка. У пациента теперь есть надежда на полное выздоровление.

У Натана — парня из Великих Мостов Львовской области была тяжелая врожденная расщелина неба. Ее хирургически исправили в раннем детстве. Однако, из-за того, что операция была очень травматичной и провели ее в раннем детстве, у юноши возникла деформация носа и перегородки.

Дыхание через нос стало невозможным, челюсть деформировалась. Мальчик рос, а челюсть не росла, оставалась такой, как была у 5-летнего ребенка.

Перед командой врачей стояла сверхсложная задача.

— Мы готовили парня к операции целый год. Дистракция верхней челюсти после уранопластики в Украине проводилась впервые, — говорит ортодонт Андрей Миськив.

Сначала пациенту сделали риносептопластику — исправили носовую перегородку и деформацию носа. Натан теперь может дышать носом.

-Три месяца назад мы поставили внутриротовые дистракционные системы. Удалось добавить полтора сантиметра. Это очень много. Теперь ткани должны отдохнуть, — рассказывает челюстно-лицевой хирург Кристина Пограничная.

У Натана уже поменялась конфигурация лица. Ведь использовалось индивидуальное моделирование лицевого скелета.

Операция длилась 6 часов и прошла очень хорошо. Результат уже виден. Далее юношу ждет работа с ортодонтом и, возможно, еще одна заключительное оперативное вмешательство.

Источник и фото: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит