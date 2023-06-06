За девять месяцев своей жизни новорожденный малыш перенес пять сложных операций, поскольку родился с тяжелыми врожденными пороками. Но, вероятно, у Бога были на маленького Даниила свои планы. И львовские врачи ему в этом помогали.

Во львовскую детскую больницу св. Николая из роддома сразу после рождения доставили малыша с тяжелыми врожденными пороками. Среди них были и такие, которые угрожали жизни ребенка, спасти могла только срочная операция. Первое оперативное вмешательство малышу сделали на второй день после появления на свет.

Несмотря на то, что беременность мамы проходила нормально и на УЗИ никаких тревожных признаков не увидели, мальчик родился с многочисленными врожденными пороками: двойной выход из правого предсердия, атрезия ануса, общая стенка прямой кишки с мочевым пузырем, общая брыжейка для тонкой и толстой кишки.

Во время первой операции маленькому пациенту вывели стому для выведения каловых масс. А потом начали постепенно заниматься другими проблемами, в том числе коррекцией порока сердца, повторным формированием кишечной трубки, устранением кишечной непроходимости.

За свои девять месяцев малыш перенес пять сложных операций, в перерывах между ними ненадолго возвращался домой.

— С такой комбинацией пороков очень трудно выхаживать детей. Малейшая инфекция может аннулировать все усилия врачей, — говорит детский хирург Галина Курило.

К спасению Даниила причастна большая команда врачей разных специальностей, младшего медицинского персонала.

Сейчас мальчик хорошо выглядит, набирает вес, соответствует умственному и физическому развитию своих сверстников.

На днях маленького пациента, который держался за жизнь изо всех сил, выписали домой.