Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет выходили младенца, который появился на свет преждевременно, с весом 740 граммов и букетом тяжелых патологий.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице на Facebook.

— Даниил — из двойни, родился на 29 неделе беременности в одном из львовских родильных домом, — пишут медики.

По их словам, в Охматдет младенец был переведен с двусторонней пневмонией, тяжелым поражением желудочно-кишечного тракта, ишемией левой верхней конечности и некрозом фаланг пальцев.

Как рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Галина Заремба, некроз дистальных фаланг пальцев левой руки угрожал нарушением функции конечности и даже потерей пальчиков.

По словам врача, ребенок получал необходимое лечение и оно принесло свой результат: удалось сохранить руку и даже пальчики, а главное — функцию конечности.

Как рассказала детский анестезиолог отделения анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Анжелика Патько, обошлось без оперативного вмешательства. Малыша удалось вылечить медикаментозно. В больнице он находился полтора месяца.