Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит виходили немовля, яке з’явилося на світ передчасно, з вагою 740 грамів і букетом важких патологій.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці на Facebook.

– Данило – із двійні, народився на 29 тижні вагітності в одному з львівських пологових будинків, – пишуть медики.

За їхніми словами, до Охматдиту немовля перевели з двосторонньою пневмонією, тяжким ураженням шлунково-кишкового тракту, ішемією лівої верхньої кінцівки та некрозом фаланг пальців.

Як розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Галина Заремба, некроз дистальних фаланг пальців лівої руки загрожував порушенням функції кінцівки і навіть втратою пальчиків.

За словами лікарки, дитина отримувала необхідне лікування і воно принесло свій результат: вдалося зберегти руку і навіть пальчики, а головне – функцію кінцівки.

Як розповіла дитячий анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Анжеліка Патько, обійшлося без оперативного втручання. Малюка вдалося вилікувати медикаментозно. У лікарні він перебував півтора місяця.