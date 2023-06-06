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Немовля трималося за життя: за 9 місяців малюку зробили п’ять операцій

6 Червня 2023, 18:48
Валентина Андрейко журналістка
немовля, дитинка, новонароджений

За дев’ять місяців свого життя новонароджений малюк переніс п’ять складних операцій, оскільки народився з важкими вродженими вадами. Але, певно, у Бога були на малого Данилка свої плани. І львівські лікарі йому в цьому допомагали.

До львівської дитячої лікарні св. Миколая з пологового відразу після народження доставили маля з важкими вродженими вадами. Серед них були й такі, що загрожували життю дитини, врятувати могла лише термінова операція. Перше оперативне втручання маляті зробили на другий день після появи на світ.

Попри те, що вагітність мами проходила нормально і на УЗД жодних тривожних ознак не побачили, хлопчик народився з численними вродженими вадами: подвійний вихід з правого передсердя, атрезія ануса, спільна стінка прямої кишки з сечовим міхуром, спільна брижа для тонкої і товстої кишки.

Під час першої операції маленькому пацієнту вивели стому для виведення калових мас. А тоді почали поступово займатися іншими проблемами, зокрема і корекцією вади серця, повторним формуванням кишкової трубки, усуненням кишкової непрохідності.

За свої дев’ять місяців малюк переніс п’ять складних операцій, у перервах між ними ненадовго повертався додому.

– З такою комбінацією вад дуже важко виходжувати дітей. Найменша інфекція може анулювати всі зусилля лікарів, – каже дитячий хірург Галина Курило.

До порятунку Данилка причетна велика команда лікарів різних спеціальностей, молодшого медичного персоналу.

Нині хлопчик гарно виглядає, набирає вагу, відповідає розумовому і фізичному розвитку своїх однолітків.

Днями маленького пацієнта, який тримався за життя з усіх сил, виписали додому.

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Джерело
Zaxid.net
Теги
Львів Немовля порятунок
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