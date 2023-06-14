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Мав щелепу, як у 5-річного: інтернаціональна команда лікарів успішно прооперувала юнака із Львівщини

14 Червня 2023, 15:51
Валентина Андрейко журналістка
пластика носа

Українсько-американська команда лікарів провела у Львові унікальну операцію 18-річному юнакові, який мав щелепу 5-річної дитини. У пацієнта відтепер є надія на повне одужання.

У Натана – хлопця із Великих Мостів Львівської області була важка вроджена розщілина піднебіння. Її хірургічно виправили у ранньому дитинстві. Однак, через те, що операція та була дуже травматичною та ще й проведена у ранньому дитинстві, у юнака виникла деформація носа і перегородки.

Дихання через ніс стало неможливим, щелепа деформувалася. Хлопчик ріс, а щелепа не росла, залишалася такою, як була у 5-річної дитини.

Перед командою лікарів стояло надскладне завдання.

– Ми готували хлопця до операції цілий рік. Дистракція верхньої щелепи після уранопластики в Україні проводилася вперше, – говорить ортодонт Андрій Міськів.

Спочатку пацієнту зробили риносептопластику – виправили носову перегородку і деформацію носа. Натан тепер може дихати носом.

– Три місяці тому ми поставили  внутрішньо-ротові дистракційні системи. Вдалося додати півтора сантиметри. Це дуже багато. Тепер тканини мають відпочити, – розповідає щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

У Натана вже помінялася конфігурація обличчя. Адже використовувалося  індивідуальне моделювання лицевого скелету.

Операція тривала 6 годин і пройшла дуже добре. Результат уже видно. Далі юнака чекає робота з ортодонтом і, можливо, ще одна заключна оперативне втручання.

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Джерело і фото: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит

Теги
Львів медична допомога Пластична операція
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