Может ли в Украине возникнуть вспышка обезьяньей оспы? Теоретически может, но отсутствие авиасообщения с Украиной снижает скорость распространения болезни, сообщила УНН врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

— Украина не изолирована от остального мира. Более того, украинцы сейчас активно мигрируют в те страны, где регистрируются случаи заражения обезьяньей оспой, так что такой риск существует, — сообщила эпидемиолог. — Кроме того, ВОЗ объявила данную ситуацию чрезвычайной, что имеет международное значение.

Но отсутствие авиасообщения с Украиной несколько уменьшает риски распространения инфекции, заметила врач. Ведь быстрое перемещение людей между странами и континентами позволяет и возбудителю болезни мигрировать. Именно самолетами инфекция быстро “прибывает” в страны, где нет источника распространения возбудителя.

— В Украине нет источника обезьяньей оспы — животных, являющихся носителями данного возбудителями. То есть для нас это не свойственная болезнь, — отметила эпидемиолог. — Но еще у нас нет и естественной защиты от данной инфекции. Так что, если появляется один случай, инфекция локально начинает распространяться среди незащищенного населения.

Обезьянья оспа – известная инфекция. Раньше она в основном передавалась от животных человеку. Однако сегодня уже зарегистрированы тысячи случаев передачи от человека человеку.

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— Ученые изучают эту ситуацию, потому что действительно появились определенные отличия. Ведь последние несколько месяцев регистрируется рост заболевания уже непосредственно в странах, которым не свойствен возбудитель. Такого не было несколько десятилетий. Поэтому этот вопрос изучается, и вполне возможно, что произошли определенные мутации. Поскольку это вирус, а вирус может мутировать, – сообщила Мухарская.

Врач отмечает, что при подозрении на обезьянью оспу или в целом на плохое самочувствие следует немедленно и обязательно обратиться к врачу.

— Обязательно нужно обратиться к врачу, если есть подозрение на заболевание, или если в окружении есть больной человек. Это тот случай, когда больного человека нужно полностью изолировать и таким образом обезопасить от инфекции находящихся рядом, – говорит эпидемиолог.

Особенно это касается детей, которые, по сообщениям ВОЗ, уже тоже болеют оспой обезьян.