Всемирная организация здравоохранения сообщила о двух новых случаях смерти от оспы обезьян с момента предыдущего обновления данных о заболевании от 27 июня. В результате общее количество летальных исходов с начала года достигло трех, а болезнь распространилась на новые районы.

Согласно сообщению ВОЗ, с момента последнего отчета число случаев увеличилось на 77% и достигло 6027. Отмечается, что большая часть из них зарегистрирована в Европейском регионе. Однако все три случая смерти зафиксированы в Африке.

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— Вспышка по-прежнему затрагивает в первую очередь мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые сообщили о недавнем сексе с одним или несколькими партнерами-мужчинами, — говорится в сообщении.

Агентство ООН, базирующееся в Женеве, вновь созовет заседание Комитета, который даст рекомендации по объявлению вспышки обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Это наивысший уровень опасности ВОЗ, заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Источник: U.S.News