Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про два нових випадки смерті від віспи мавп з моменту попереднього оновлення даних про захворювання від 27 червня. В результаті загальна кількість летальних випадків з початку року досягла трьох, а хвороба поширилася на нові райони.

Згідно з повідомленням ВООЗ, з моменту останнього звіту число випадків збільшилося на 77% і досягло 6 027. Відзначається, що більша частина з них зареєстрована в Європейському регіоні. Проте всі три випадки смерті зафіксовані в Африці.

– Спалах як і раніше зачіпає в першу чергу чоловіків, що мають статеві контакти з чоловіками, які повідомили про недавній секс з одним або декількома партнерами-чоловіками, – йдеться в повідомленні.

Агентство ООН, що базується в Женеві, знову скличе засідання Комітету, який дасть рекомендації щодо оголошення спалаху мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

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Це найвищий рівень небезпеки ВООЗ, заявив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебрейесус.

Джерело: U.S.News