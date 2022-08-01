Чи може в Україні виникнути спалах мавпячої віспи? Теоретично може, але відсутність авіасполучення інших з Україною знижує швидкість поширення хвороби, повідомила лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

– Україна не ізольована від іншого світу. Більше того, українці зараз активно мігрують до тих країн, де реєструються випадки зараження мавпячою віспою, тому такий ризик існує, – повідомила епідеміолог. – Крім того, ВООЗ оголосила цю ситуацію надзвичайною, що має міжнародне значення.

Але відсутність авіасполучення з Україною дещо зменшує ризик поширення інфекції, зауважила лікарка. Адже швидке переміщення людей між країнами та континентами дозволяє і збуднику хвороби мігрувати. Саме літаками інфекція швидко “прибуває” до країн, де немає джерела поширення збудника.

– В Україні немає джерела мавпячої віспи – тварин, які є носіями даного збудника. Тобто для нас це не властива хвороба, – наголосила епідеміолог. – Але ще у нас немає і природного захисту від цієї інфекції. Тож якщо з’являється один випадок, інфекція локально починає поширюватися серед незахищеного населення.

Мавпяча віспа – відома інфекція. Раніше вона переважно передавалася від тварин людині. Проте сьогодні вже зареєстровано тисячі випадків передачі від людини людині.

Зараз дивляться

– Вчені вивчають цю ситуацію, бо справді з’явилися певні відмінності. Адже останні кілька місяців реєструється зростання захворювання вже безпосередньо у країнах, яким не властивий збудник. Такого не було кілька десятиліть. Тому це питання вивчається, і цілком можливо, що відбулися певні мутації. Бо це вірус, а вірус може мутувати, – повідомила Мухарська.

Лікар зазначає, що при підозрі на мавпячу віспу або загалом на погане самопочуття слід негайно і обов’язково звернутися до лікаря.

– Обов’язково потрібно звернутися до лікаря, якщо є підозра на захворювання, або якщо в оточенні є хвора людина. Це той випадок, коли хвору людину потрібно повністю ізолювати і таким чином убезпечити від інфекції тих, що знаходяться поруч, – каже епідеміолог.

Особливо це стосується дітей, які, за повідомленнями ВООЗ, вже теж хворіють на віспу мавп.