В Китае, в специальном административном районе Макао, зафиксирован первый случай заражения обезьяньей оспой. Об этом сообщает местное Бюро здравоохранения.

Заболел 29-летний житель Макао, который недавно находился в Гонконге и городе Чжухай, соседних с Макао.

Состояние пациента стабильное, он госпитализирован в местную больницу, где ему предоставляется необходимое лечение.

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Местные органы здравоохранения обеспокоены и призвали всех жителей, из-за высокого риска заражения, немедленно вакцинироваться против этого опасного заболевания.

Они также предупредили жителей о росте риска передачи вируса и советуют обращаться за медицинской помощью при малейших подозрениях о заражении.

Сейчас власти Специального административного района Макао предлагают бесплатную вакцинацию для жителей города с высоким риском заражения.

Остальные также имеют возможность вакцинироваться, но за свой счет.

Обезьянья оспа — это вирусное заболевание, похожее на натуральную оспу, но имеет меньшую летальность и легкие симптомы. Среди них – сыпь, боль в спине, увеличение лимфатических узлов, острая лихорадка и мышечные боли.

Источник: Xinhua