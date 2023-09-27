У Китаї, в спеціальному адміністративному районі Макао, зафіксовано перший випадок зараження мавпячою віспою. Про це повідомляє місцеве Бюро охорони здоров’я.

Захворів 29-річний мешканець Макао, який нещодавно перебував у Гонконгу та місті Чжухай, що сусідять із Макао.

Стан пацієнта стабільний, його госпіталізовано до місцевої лікарні, де надається необхідне лікування.

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Місцеві органи охорони здоров’я занепокоєні і закликали всіх мешканців, які можуть бути у високому ризику зараження, негайно вакцинуватися проти цього небезпечного захворювання.

Вони також попередили мешканців про зростання ризику передачі вірусу та закликали звертатися за медичною допомогою при найменших підозрах щодо зараження.

Зараз влада Спеціального адміністративного району Макао пропонує безкоштовну вакцинацію для мешканців міста з високим ризиком зараження.

Інші також мають можливість вакцинуватися, але за власний рахунок.

Мавпяча віспа – це вірусне захворювання, що подібне до натуральної віспи, але має меншу летальність та легші симптоми. Серед них гостра висипка, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, гостра лихоманка та м’язові болі.

Джерело: Xinhua