Пандемия коронавируса со временем перейдет к фазе эндемии. Это произойдет только в случае достижения необходимого уровня вакцинации от коронавируса в мире.

Об этом сообщила директор отдела страновых программ здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Нино Бердзули в интервью на одном грузинском телеканале.

По ее словам, сейчас пока рано говорить об эндемичности коронавируса. На определенном этапе мир выйдет из фазы пандемии. Covid-19 станет эндемичным заболеванием, но на нынешнем этапе эксперты пока не могут предположить, когда наступит это время.

— Это будет возможно. У нас есть осторожный оптимизм, когда уровень вакцинации повысится, тогда потенциально существует возможность перехода пандемии в эндемическую фазу. Это требует вакцинной защиты и естественного иммунитета, — говорит Бердзули.

Она подчеркнула, что минимум 80-85% населения страны должно быть вакцинировано от Covid-19. Кроме того, сейчас в мире есть страны, где уровень вакцинации охватывает лишь 1% от всего населения. В то же время есть и другие страны, которые уже ввели бустерную дозу.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что 90 стран мира до сих пор не достигли цели в 40% вакцинированных от коронавируса. В то же время 36 государств вообще вакцинировали менее 10% людей. Подробнее о вакцинации от Covid-19 в мире — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Imedi News