Про це повідомила директорка відділу країнових програм охорони здоров’я Європейського регіонального бюро ВООЗ Ніно Бердзулі в інтерв’ю на одному грузинському телеканалі.

Пандемія коронавірусу з часом перейде до фази ендемії. Це відбудеться лише у разі досягнення необхідного рівня вакцинації від коронавірусу у світі.

За її словами, зараз поки що зарано говорити про ендемічність коронавірусу. На певному етапі світ вийде із фази пандемії. Covid-19 стане ендемічним захворюванням, але на нинішньому етапі експерти поки що не можуть припустити, коли настане цей час.

– Це буде можливо. У нас є обережний оптимізм, коли рівень вакцинації підвищиться, тоді потенційно існує можливість переходу пандемії в ендемічну фазу. Це вимагає вакцинного захисту та природного імунітету, – каже Бердзулі.

Вона наголосила, що мінімум 80-85% населення країни має бути вакциновано від Covid-19. Крім того, зараз у світі є країни, де рівень вакцинації охоплює лише 1% від усього населення. Водночас є й інші країни, які вже запровадили бустерну дозу.

Раніше очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус зазначав, що 90 країн світу досі не досягли мети у 40% вакцинованих від коронавірусу. Водночас 36 держав взагалі вакцинували менш як 10% людей. Детальніше про вакцинацію від Covid-19 у світі – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Imedi News