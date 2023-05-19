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Медосмотр военнослужащих: к проведению ВВК привлекут более 500 гражданских больниц

19 мая 2023, 13:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Более 500 гражданских медучреждений будут привлечены для проведения медосмотров военнообязанных. Их финансирование будет осуществляться согласно принятого правительством постановления о внедрении нового пакета медуслуг в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

— Постановление упорядочивает финансирование государством проведения таких медосмотров мультидисциплинарными командами врачей и безвозмездность для тех, кто их проводит, — говорится в сообщении.

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Для этого уже формируются внештатные военно-врачебные комиссии (ВВК) при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которые будут работать на базе гражданских медучреждений. Их количество и перечень с учетом текущей нагрузки определяют руководители областных и городских военных администраций.

НСЗУ заключает договоры с этими заведениями и внутри пакета будет оплачивать в частности, такие услуги, как:

  • проведение медосмотров, включающих лабораторные и инструментальные исследования;
  • направление при наличии показаний в другие медучреждения и предоставление специализированной медицинской помощи;
  • оформление справок и формирование медицинских выводов о состоянии здоровья.

Перечни учреждений уже сформированы и представлены в НСЗУ. На сегодня уже 480 заведений подали предложения, 366 из них подтверждено соответствие требованиям, в частности речь идет о кадровом потенциале, перечне оборудования и наличии соответствующих помещений для прохождения ВВК.

Источник
Минздрав
Теги
Медики українські військові
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