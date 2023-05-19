Понад 500 цивільних медзакладів буде залучено для проведення медоглядів військовозобов’язаних. Їхнє фінансування здійснюватиметься згідно з ухваленою урядом постановою щодо впровадження нового пакету медпослуг у рамках Програми медичних гарантій.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

– Постанова впорядковує фінансування державою проведення таких медоглядів мультидисциплінарними командами лікарів та безоплатність для тих, хто їх проводить, – ідеться в повідомленні.

Для цього вже формуються позаштатні військово-лікарські комісії (ВЛК) при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, які працюватимуть на базі цивільних медзакладів. Їхню кількість і перелік з урахуванням поточного навантаження визначають керівники обласних і міських військових адміністрацій.

НСЗУ укладає договори з цими закладами і всередині пакету оплачуватиме, зокрема, такі послуги, як:

проведення медоглядів, що включають лабораторні та інструментальні дослідження;

направлення за наявності показань до інших медзакладів та надання спеціалізованої медичної допомоги;

оформлення довідок і формування медичних висновків про стан здоров’я.

Переліки закладів уже сформовані та подані до НСЗУ. На сьогодні вже 480 закладів подали пропозиції, 366 з них підтверджено відповідність вимогам, зокрема йдеться про кадровий потенціал, перелік обладнання та наявність відповідних приміщень для проходження ВЛК.