Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Медогляд військовослужбовців: до проведення ВЛК залучать понад 500 цивільних лікарень

19 Травня 2023, 13:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Понад 500 цивільних медзакладів буде залучено для проведення медоглядів військовозобов’язаних. Їхнє фінансування здійснюватиметься згідно з ухваленою урядом постановою щодо впровадження нового пакету медпослуг у рамках Програми медичних гарантій.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

– Постанова впорядковує фінансування державою проведення таких медоглядів мультидисциплінарними командами лікарів та безоплатність для тих, хто їх проводить, – ідеться в повідомленні.

Читайте також:
лікар, комп, онлайнЦифровізація роботи ВЛК: Маляр пояснила, чи є небезпека витоку інформації

Для цього вже формуються позаштатні військово-лікарські комісії (ВЛК) при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, які працюватимуть на базі цивільних медзакладів. Їхню кількість і перелік з урахуванням поточного навантаження визначають керівники обласних і міських військових адміністрацій.

НСЗУ укладає договори з цими закладами і всередині пакету оплачуватиме, зокрема, такі послуги, як:

  • проведення медоглядів, що включають лабораторні та інструментальні дослідження;
  • направлення за наявності показань до інших медзакладів та надання спеціалізованої медичної допомоги;
  • оформлення довідок і формування медичних висновків про стан здоров’я.

Переліки закладів уже сформовані та подані до НСЗУ. На сьогодні вже 480 закладів подали пропозиції, 366 з них підтверджено відповідність вимогам, зокрема йдеться про кадровий потенціал, перелік обладнання та наявність відповідних приміщень для проходження ВЛК.

Джерело
МОЗ
Теги
Медики українські військові
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь