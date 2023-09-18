По программе медицинской эвакуации с начала полномасштабного российского вторжения в Украину на лечение за границу отправлено более 4 тыс. украинцев, в том числе 650 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, ссылаясь на министра Виктора Ляшко.

Среди эвакуированных много детей, пострадавших в результате войны.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также отметил, что программа медицинской эвакуации, а также вопросы ментального здоровья и евроинтеграции, являются приоритетными направлениями сотрудничества Украины и Еврокомиссии в сфере здравоохранения.

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Медицинская эвакуация продолжается.

Министерство здравоохранения составило инструкцию, как подать заявку на медицинскую эвакуацию тем, кто пострадал от войны.