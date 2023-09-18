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Медична евакуація: понад 4 тис. українців лікуються за кордоном

18 Вересня 2023, 17:23
Ольга Боднарчук редактор
Медична евакуація: понад 4 тис. українців лікуються за кордоном
Джерело: Pexels

За програмою медичної евакуації з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на лікування за кордон відправлено понад 4 тис. українців, зокрема 650 дітей. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України, посилаючись на міністра Віктора Ляшка.

Серед евакуйованих багато дітей, які постраждали внаслідок війни.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також наголосив, що програма медичної евакуації, а також питання ментального здоров’я та євроінтеграції є пріоритетними напрямами співпраці України та Єврокомісії в сфері охорони здоров’я.

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Медична евакуація продовжується.

Міністерство охорони здоров’я склало інструкцію, як подати заявку на медичну евакуацію тим, хто постраждав від війни.

 

 

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
лікування медична допомога
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