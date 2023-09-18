За програмою медичної евакуації з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на лікування за кордон відправлено понад 4 тис. українців, зокрема 650 дітей. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України, посилаючись на міністра Віктора Ляшка.

Серед евакуйованих багато дітей, які постраждали внаслідок війни.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також наголосив, що програма медичної евакуації, а також питання ментального здоров’я та євроінтеграції є пріоритетними напрямами співпраці України та Єврокомісії в сфері охорони здоров’я.

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