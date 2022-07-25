Фахівці МОЗ України розповіли, як відбувається евакуація за кордон постраждалих від війни. А також про те, як подати заявку на включення в цю Програму.

Зазначається, що медична евакуація постраждалих українців здійснюється за допомогою міжнародних партнерів, зокрема, уряду Республіки Польща, ВООЗ, БО Лікарі без кордонів, БФ медична місія, транспортних бригад парамедиків з Польщі, Німеччини та інших країн.

– До закордонних клінік транспортуються насамперед діти та дорослі зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, діти з онкологічною патологією, а також люди із захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Зараз дивляться

Алгоритм медичної евакуації за кордон наступний:

рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон приймає лікар, керуючись відповідним наказом МОЗ №574 від 05.04.2022 р.;

лікуючий або сімейний лікар інформує обласного координатора з медичної евакуації про своє рішення. Обласні координатори надсилають необхідні медичні висновки до команди медичної евакуації до МОЗ;

МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації;

якщо пацієнт (або його законний представник) дає згоду на медичну евакуацію, то МОЗ направляє відповідний запит в систему екстреного реагування Єврокомісії;

якщо пацієнт (або його законний представник) дає згоду на медичну евакуацію, то МОЗ направляє відповідний запит в систему екстреного реагування Єврокомісії; МОЗ отримує через платформу Early Warning and Response System (EWRS) пропозиції від лікарень з країн-членів ЄС та Європейської е кономічної з они про готовність прийняти пацієнтів і забезпечити необхідне лікування;

кономічної они про готовність прийняти пацієнтів і забезпечити необхідне лікування; координатори з медевакуації МОЗ у постійній комунікації з лікарнями, які приймають пацієнтів, узгоджують етапи та маршрути безпечного транспортування;

міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України транспортують пацієнтів від лікарень у прифронтовій зоні або на деокупованих територіях до медичних закладів Львівщини, які взяли на себе функцію медичного хабу;

далі медичним автотранспортом або медичними вертольотами/літаками українців транспортують за кордон для спеціалізованого лікування;

після лікування пацієнти можуть повернутися в Україну за сприяння посольств або консульств України у відповідній країні.

Як подати заявку

Важкохворі українці або отримали травми в результаті війни можуть самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації.

Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі Опитування слід заповнити відповідну анкету. Далі ви отримаєте зворотний зв’язок.

Кожен випадок евакуації розглядається фахівцями окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів.

Зазначається, що загалом завдяки активній міжнародній підтримці та взаємодії з партнерами МОЗ вдалося забезпечити евакуацію вже понад 1 200 українців, які потребують спеціалізованої медичної допомоги або реабілітації.

Фото: МОЗ