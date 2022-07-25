Специалисты Минздрава Украины рассказали, как происходит эвакуация за границу пострадавших от войны. А также о том, как подать заявку на включение в эту Программу.

Отмечается, что медицинская эвакуация пострадавших украинцев осуществляется с помощью международных партнеров, в частности, правительства Республики Польша, ВОЗ, БО Врачи без границ, БФ Медицинская миссия, транспортных бригад парамедиков из Польши, Германии и других стран.

— В зарубежные клиники транспортируются прежде всего дети и взрослые со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, дети с онкологической патологией, а также люди с заболеваниями, нуждающимися в комплексном специализированном лечении, — говорится в сообщении Минздрава.

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Алгоритм медицинской эвакуации за границу следующий:

р ешение о направлении пациента на лечение за границу принимает врач, руководствуясь соответствующим приказом Минздрава №574 от 05.04.2022 г.;

л ечащий или семейный врач информирует областного координатора по медицинской эвакуации о своем решении. Областные координаторы посылают необходимые медицинские заключения в команду медицинской эвакуации в Минздрав;

Минздрав верифицирует данные, информирует пациента о маршруте медицинской эвакуации;

е сли пациент (или его законный представитель) дает согласие на медицинскую эвакуацию, то Минздрав направляет соответствующий запрос в систему экстренного реагирования Еврокомиссии;

М инздрав получает через платформу Early Warning and Response System (EWRS) предложения от больниц из стран-членов Е С и Европейской экономической зоны о готовности принять пациентов и обеспечить необходимое лечение;

координаторы по медэвакуации Минздрава в постоянной коммуникации с больницами, принимающими пациентов, согласовывают этапы и маршруты безопасной транспортировки;

м еждународные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медпомощи Минздрава Украины транспортируют пациентов от больниц в прифронтовой зоне или на деоккупированных территориях в медицинские учреждения Львовщины, которые взяли на себя функцию медицинского хаба;

д алее медицинским автотранспортом или медицинскими вертолетами/самолетами украинцев транспортируют за границу для специализированного лечения;

п осле лечения пациенты могут вернуться в Украину при содействии посольств или консульств Украины в соответствующей стране.

Как подать заявку

Тяжелобольные украинцы или получившие травмы в результате войны могут самостоятельно подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации.

Для этого на сайте Министерства здравоохранения Украины в разделе Опросы следует заполнить соответствующую анкету. Далее вы получите обратную связь.

Каждый случай эвакуации рассматривается специалистами в отдельности. Подготовка пациента обычно длится от 3-4 дней до 2 недель.

Отмечается, что в целом благодаря активной международной поддержке и взаимодействию с партнерами Минздраву удалось обеспечить эвакуацию уже более 1 200 украинцев, нуждающихся в специализированной медицинской помощи или реабилитации.

Фото: Минздрав