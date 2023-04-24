В медучреждениях, которые заключили договоры с НСЗУ, медицинские услуги предоставляются бесплатно.

В пакеты помощи, покрываемые системой медицинских гарантий, объединено 41 различное направление. Какие именно, смотрите здесь.

Госпитали ветеранов войны — не исключение. Речь идет не о военных госпиталях, а о коммунальных медучреждениях. Сегодня 25 коммунальных госпиталей бесплатно обслуживают пациентов.

Больше всего таких заведений в Полтавской, Львовской и Волынской областях. Здесь в гарантированно бесплатные пакеты услуг входят стационарная и амбулаторная помощь, реабилитация в стационаре, хирургия и тому подобное.

Узнать все подробности и детали о госпиталях ветеранов войны и перечень пакетов медицинской помощи, которые предоставляются бесплатно, можно, воспользовавшись дашбордом. Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий смотрите тут.

НСЗУ предоставляет подробную пошаговую инструкцию, как найти нужную информацию.

Зайдя по предыдущей ссылке, в поисковом окне Надавач послуг наберите слово госпиталь. У вас высветится перечень всех госпиталей, подписавших договоры с НСЗУ, следовательно включенных в систему медгарантий.

Выберите госпиталь и получите всю необходимую информацию об этом лечебном учреждении и количество пакетов помощи, которые покрываются государством. Стоит отметить, что у каждого госпиталя количество пакетов разное.

К примеру, Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы предоставляет бесплатную помощь по 15 медицинским пакетам. Винницкий областной клинический медицинский реабилитационный центр ветеранов войны — по 10.

Источник: НСЗУ